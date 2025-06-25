В Уфе открылась выставка «Без права на забвение»

Подлинные документы, голос эпохи, оживший в цифре – такие артефакты стали основой новой выставки «Без права на забвение». Она открылась в историческом парке «Россия – моя история» в Уфе и приурочена к 80-летию Парада Великой Победы. Выставка стала частью всероссийского проекта, который до конца лета охватит все исторические парки страны.

В экспозиции – более тысячи артефактов, включая уникальные документы, 3D-модели и редкие материалы из 22 архивов и 17 музеев. Выставка раскрывает ключевые этапы войны – от вторжения немецких войск в 1941 году до Парада Победы на Красной площади в Москве в 1945-м.

Особое место в выставке занимает панорама «Жди меня, Агидель…», посвященная вкладу жителей Башкирии в победу на передовой и в тылу. Экспозиция включает в себя архивные материалы, фронтовые письма, фотографии и истории реальных людей, ушедших на войну с берегов Агидели.