В Башкирии обнаружили незаконную рубку леса

В Бирском районе обнаружили незаконную рубку леса. Ее выявили во время профилактической операции «Лес». Инспекторы ежедневно выходят в патруль, проверяют делянки, склады и выезды из леса. Только с начала года выявлено почти три сотни нарушений. Один из рейдов прошёл в Бирском районе.

Свежие пни и следы лесовоза. Это увидели во время патрулирования сотрудники инспекции. Здесь рубка проводилась без разрешения, говорят они.

Одно сырое дерево было спилено. Верхушка там лежит. На сегодняшний день передано работникам милиции. Заведено уголовное дело. Фигат Саяпов, начальник Бирского межрайонного территориального отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан

Нынешний рейд проходит в рамках операции «Лес». С начала года в республике провели около 10 тысяч патрулирований, в результате которых выявлено почти 300 нарушений, возбуждено более 40 уголовных дел. Штрафы превысили 1 миллион 200 тысяч рублей.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Лес» проводится для того, чтобы пресекать, выявлять нарушения в сфере лесного законодательства. В плане того, что, конечно же, это незаконные рубки, незаконные захваты лесных насаждений и лесных участков. Зульфия Кузнецова, инспектор Бирского межрайонного территориального отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан

Патрулирование проходит по утверждённой схеме. Всего по республике таких маршрутов - почти 3 тысячи. Инспекторы должны исследовать за год более 87 тысяч километров.

В этом году было два нарушения выявлено по Бирскому лесничеству. На сумму 1 миллион, а второе – 45 тысяч. Фигат Саяпов, начальник Бирского межрайонного территориального отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан

Тех, кто пытается вывезти древесину в обход закона, всё чаще удаётся поймать с поличным. В одном из случаев помочь инспекторам удалось благодаря фотоловушке, установленной на въезде в лес.

Вот видно прям, где проехала машина. То есть мне пришла фотография. Я сразу вижу, что приехала какая-то машина. Я на это реагирую и потом вслед выезжаю, смотрю. Да, машина проехала, действительно была с прицепом. Мы его поймали. С прицепом была, груженая, с сухостойными дровами. Зульфия Кузнецова, инспектор Бирского межрайонного территориального отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан