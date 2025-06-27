В Башкирии компания «Ультрадекор» подарила детскому саду игровую площадку

Яркая, современная и безопасная игровая площадка появилась на территории одного из детских садов Уфимского района. Такой подарок для малышей из деревни Кириллово сделала компания «Ультрадекор».

Не только маленьких, но и взрослых жителей деревни Кириллово Уфимского района порадовал подарок от компании «Ультрадекор». На территории детского сада «Рябинушка» появился современный игровой комплекс.

Наш детский сад был построен в 1980 году. Здесь была просто трава, обычное коммунистическое игровое железное оборудование, которое мы из года в год чистили, красили. Мы обратились в «Ультрадекор» за помощью, и вот на сегодняшний день у нас такое шикарное игровое оборудование, современное и безопасное.

Лейсан Громова, старший воспитатель детского сада

Садик у нас прекрасный благодаря воспитателям, а теперь ещё и площадка есть. Это очень здорово, спасибо большое!

Дарья Вождаева
Фото №1 - В Башкирии компания «Ультрадекор» подарила детскому саду игровую площадку

Безопасные горки, современные качели, развивающие игровые панели – строители предусмотрели все. Ребята по достоинству оценили новую детскую площадку.

– Мне особенно понравилась горка и машинки.

– Детская площадка очень сильно классная!

– Тут не страшно падать, потому что тут безопасная резина.

– Спасибо, что дяденьки построили нам такую площадку.

Детский сад в этом селе давно уже под опекой сотрудников предприятия.

Мы построили детскую игровую площадку на две группы, два теневых навеса. Площадка полностью у нас сертифицирована по всем стандартам безопасности, с безопасным покрытием, все тренажёры, игровой комплекс также имеют сертификаты безопасности, дети могут играть на ней, не опасаясь за свою жизнь и здоровье.

Равиль Сабиров, представитель ООО «Ультрадекор»

Сотрудники «Ультрадекора» продолжат реализацию благотворительных проектов в республике. В планах компании – немало добрых дел.

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