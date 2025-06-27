В Башкирии компания «Ультрадекор» подарила детскому саду игровую площадку

Яркая, современная и безопасная игровая площадка появилась на территории одного из детских садов Уфимского района. Такой подарок для малышей из деревни Кириллово сделала компания «Ультрадекор».
Не только маленьких, но и взрослых жителей деревни Кириллово Уфимского района порадовал подарок от компании «Ультрадекор». На территории детского сада «Рябинушка» появился современный игровой комплекс.
Безопасные горки, современные качели, развивающие игровые панели – строители предусмотрели все. Ребята по достоинству оценили новую детскую площадку.
– Мне особенно понравилась горка и машинки.
– Детская площадка очень сильно классная!
– Тут не страшно падать, потому что тут безопасная резина.
– Спасибо, что дяденьки построили нам такую площадку.
Детский сад в этом селе давно уже под опекой сотрудников предприятия.
Сотрудники «Ультрадекора» продолжат реализацию благотворительных проектов в республике. В планах компании – немало добрых дел.