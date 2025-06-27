В Башкирии компания «Ультрадекор» подарила детскому саду игровую площадку

Наш детский сад был построен в 1980 году. Здесь была просто трава, обычное коммунистическое игровое железное оборудование, которое мы из года в год чистили, красили. Мы обратились в «Ультрадекор» за помощью, и вот на сегодняшний день у нас такое шикарное игровое оборудование, современное и безопасное.

Лейсан Громова, старший воспитатель детского сада