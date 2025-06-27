В Иглинском районе Башкирии рекультивируют стихийную свалку

Вместо гор мусора – зеленые луга. Стихийно возникшая свалка в Иглинском районе несколько десятилетий наносила вред окружающей среде. Незаконный объект, по оценке специалистов, не отвечает требованиям безопасности. Сейчас экологическая проблема находится перед этапом рекультивации.

Главная цель проекта «Генуборка» – ликвидация экологически опасных объектов на всей территории страны. Процесс рекультивации включает в себя несколько этапов. Реализация проекта в Иглинском районе – это один из примеров решения подобных экологических проблем.