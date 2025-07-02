В Уфе прошел финал VI летней спартакиады молодёжи России по спортивной гимнастике

В течение четырёх дней юниоры и юниорки из разных регионов страны выявляли лучших в командных соревнованиях, многоборье и в финалах в отдельных видах.

Сильнейшие гимнасты из 42 регионов России. Среди них члены сборной команды нашей страны. Центр гимнастики в Уфе еще никогда не собирал спортсменов в таком количестве. И в целом соревнования подобного формата столица Республики принимает впервые.

Если ранее в Уфе проходил второй этап спартакиады молодежи, то в этот раз соревнования в разы ответственнее. Для Радмира Мусаева из Республики Татарстан это не первая спартакиада. Он и раньше удивлял всех своими выступлениями. Так и в этот раз юный гимнаст завоевал сразу две награды в вольных упражнениях и в опорном прыжке.

А вот для башкирских спортсменов это был первый опыт в Спартакиаде молодежи. Камилла Абдрашитова из Стерлитамака пробилась в финал на отдельных видах. Гимнастка заняла седьмую строчку после выступления на бревне. Во второй соревновательный день в финале командных соревнований сборная юниорок из Башкортостана заняла седьмое место.

Глеб Редькин — юный спортсмен из Башкортостана, подающий надежды. В этот раз Глебу не удалось пробиться в финал соревнований. К слову, команда юниоров Республики выступала самым младшим возрастом. Ну и, конечно, конкуренция на спартакиаде высокая.