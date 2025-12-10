В Уфе начались соревнования по спортивной гимнастике «Олимпийские надежды»

В Уфе стартовали всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Олимпийские надежды». До конца недели юноши и девушки не старше 12 лет будут выявлять победителей в командном первенстве и индивидуальном многоборье. На официальной тренировке и открытии турнира побывала наша съемочная группа.

300 гимнастов из 55 городов России собрались в Уфе, чтобы выявить сильнейших в личном и командном зачётах. Спортсмены подготовили новую обязательную программу, выступят они и с произвольной, а также в отдельных видах многоборья.

На «Олимпийских надеждах» гимнасты будут состязаться по программе второго спортивного разряда. Свои команды привезли гости из 10 регионов страны.

Республику на турнире представит квартет гимнасток из Стерлитамака. В отличие от подруг по команде Алиса Шарапова впервые пробует силы на этом турнире. Арина Чанышева, Сафина Юсупова и Анабель Яхина в прошлом году заняли на «Олимпийских надеждах» четвертое командное место. А потому и им на этих соревнованиях есть что доказывать. Спортсменки и их тренеры задались целью попасть в призы турнира.

Все дни на турнире за участниками будут наблюдать представители сборной страны, отвечающие за формирование состава команды. Перспективные гимнасты смогут попасть в расширенную сборную России.