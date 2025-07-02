В Уфе обсудили вопросы юрпомощи социально незащищенной категории граждан

Бесплатная юридическая помощь для социально незащищенной категории граждан. В штабе общественной поддержки «Единой России» в Уфе обсудили новые законодательные инициативы. В заседании приняли участие депутат Государственной Думы Ирина  Панькина, а также эксперты в сфере права, представители НКО и государственных структур.

Затронули ключевые проблемы доступности юридической помощи для пенсионеров, военнослужащих, инвалидов и не только. Говорили о цифровых инструментах правовой поддержки и успешных региональных практиках.

Институт бесплатной юридической помощи очень востребован нашими жителями Республики Башкортостан и в целом гражданами Российской Федерации. Оказывается бесплатная юридическая помощь как Государственным юридическим бюро, это уже в системе Минюста, и, конечно, Ассоциацией юристов России. Мы за 2024 год бесплатно проконсультировали 10 тысяч жителей республики.

Ирина Панькина, депутат Государственной Думы, председатель Башкирского отделения Ассоциации юристов России
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