В Уфе обсудили вопросы юрпомощи социально незащищенной категории граждан

Институт бесплатной юридической помощи очень востребован нашими жителями Республики Башкортостан и в целом гражданами Российской Федерации. Оказывается бесплатная юридическая помощь как Государственным юридическим бюро, это уже в системе Минюста, и, конечно, Ассоциацией юристов России. Мы за 2024 год бесплатно проконсультировали 10 тысяч жителей республики.

Ирина Панькина, депутат Государственной Думы, председатель Башкирского отделения Ассоциации юристов России