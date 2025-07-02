В Уфе обсудили вопросы юрпомощи социально незащищенной категории граждан

Бесплатная юридическая помощь для социально незащищенной категории граждан. В штабе общественной поддержки «Единой России» в Уфе обсудили новые законодательные инициативы. В заседании приняли участие депутат Государственной Думы Ирина Панькина, а также эксперты в сфере права, представители НКО и государственных структур.
Затронули ключевые проблемы доступности юридической помощи для пенсионеров, военнослужащих, инвалидов и не только. Говорили о цифровых инструментах правовой поддержки и успешных региональных практиках.