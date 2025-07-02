Проректор РГУТИС высоко оценила меры поддержки молодых ученых в Башкирии

В Уфе со 2 по 4 июля 2025 года проходит XIII Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ. Научный форум проводится ежегодно по инициативе Президента России в рамках Десятилетия науки и технологий. В форуме участвуют около 2000 ученых из России, Белоруссии, Китая, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Армении и Кыргызстана. Местом проведения мероприятия стал конгресс-холл «Торатау».

Проректор по научной деятельности и дополнительному профессиональному образованию Российского государственного университета туризма и сервиса Татьяна Кривошеева подчеркнула в разговоре с журналистом ГорОбзор.ру, что Башкирия имеет большой потенциал для развития научно-популярного туризма благодаря своему уникальному сочетанию образовательных, культурных и промышленных объектов.

На съезде важное место занимают выставочные мероприятия «Евразийского НОЦ», которые способствуют популяризации научных профессий и достижений. Эти выставки собирают вместе учёных, студентов и школьников, предоставляя возможность продемонстрировать результаты их работы и вдохновить посетителей. Татьяна Кривошеева отметила, что научно-популярный туризм становится все более актуальным направлением, которое объединяет интересы в области образования, науки и путешествий.

Научно-популярный туризм – это инициатива в рамках Десятилетия науки и технологий. Направлена она на то, чтобы у каждого жителя нашей страны была возможность познакомиться с передовыми достижениями в науке и технологиях, чтобы объекты, которые двигают российскую науку, были более открыты и адаптированы для показа, для того, чтобы у каждого человека была возможность гордиться нашими достижениями, и для молодого подрастающего поколения. Татьяна Кривошеева, проректор РГУТИС

По ее словам, Башкирия активно поддерживает молодежь. За последние четыре года республика выделила около 900 млн рублей из бюджета на поддержку научной деятельности. Эти средства были направлены на поддержку молодых ученых, приоритетные научные исследования и создание лабораторий мирового уровня.

В течение трех лет на 11 научных проектов в рамках приоритетных направлений Евразийского НОЦ было выделено 80 млн рублей. Ключевым направлением стало открытие четырех лабораторий мирового уровня с общим финансированием в 300 млн рублей. Кроме того, 400 млн рублей были выделены на грантовую поддержку молодых ученых, что дало возможность 531 научному работнику пройти стажировку и улучшить жилищные условия для 133 ученых за последние два года.

Кроме того, Башкирия уже третий год подряд занимает место в десятке лучших регионов по Национальному рейтингу научно-технологического развития. Республика обладает внушительным потенциалом в области научных исследований, насчитывая более 4,5 тысячи исследователей. Особое внимание уделяется привлечению молодежи в науку: каждый пятый ученый в регионе является молодым специалистом в возрасте до 29 лет.