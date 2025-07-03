В Уфе подвели итого второго дня Всероссийского съезда молодых ученых

Всероссийский съезд советов молодых учёных в Уфе продолжает свою работу. Участники события обсудили вопросы предоставления грантов исследователям. Представители Российского научного фонда и республиканские власти выделяют около 50 миллионов рублей ученым из Башкортостана. Говорили на площадке и о роли специалистов в сфере оборонно-промышленного комплекса.

А конкретно определять на этом спектрометре российского производства массу органических веществ и распознавать бактерии. Причем за 20 минут. Именно на таком аппарате работает ученый из Петербурга Антон Нижников. Премию Президента России он получил за то, что вместе с коллегами обнаружил у растений особые белки — амилоиды. Они устойчивы к засухе и холоду, однако вызывают болезнь Альцгеймера или Паркинсона. Открытие микробиологов позволит в будущем выращивать сельскохозяйственные культуры с отсутствием аллергенов, полностью исключив амилоидные белки.

Создание сортов растений с более высокой пищевой ценностью — это важнейшая задача для решения глобальной продовольственной безопасности. Это может быть использовано для разработки подходов терапии заболеваний. Очень отрадно, что такой съезд собрал огромное число ученых из самых разных отраслей.

Антон Нижников, заведующий кафедрой генетики и биотехнологий Санкт-Петербургского государственного университета, профессор Российской академии наук

Ученые уверены, лишь объединившись с коллегами из других научных сфер, можно добиться желаемого результата. К примеру, российские химики говорят о нехватке приборов и расходных материалов для опытов. Исследователи надеются на отечественных производителей.

Сосредоточиться на производстве того, что именно необходимо, а не привозить из-за рубежа. Что я уже вижу — это заинтересованность региона, заинтересованность исследователей, заинтересованность научных организаций. Вот мы уже здесь общались, устанавливались контакты.

Мария Зверева, заместитель декана химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор химических наук

Так, Людмила Головина из Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства наладила контакты с компаниями, изучила оборудование, которое в будущем пригодится для исследований. У женщины есть свои предложения.

Фото №1 - В Уфе подвели итого второго дня Всероссийского съезда молодых ученых

Борщевик Сосновского — можно выявить основные очаги его распространения и принять меры для ликвидации этих очагов. Вы знаете, что репейное масло используется для шампуней и оно очень полезно для волос, то есть если мы найдем большое скопление этих репейников — мы можем, допустим, это использовать как сырьё.

Людмила Головина, научный сотрудник Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук

Молодым специалистам рассказали и о возможности получения грантов Российского научного фонда, который ежегодно финансирует порядка 10 тысяч проектов. Суммы варьируются до полутора миллионов на одного разработчика и от четырех до семи миллионов рублей на группу исследователей.

С властями республики Башкортостан у нас есть региональный конкурс, который мы проводим с 2022 года. Он пользуется популярностью ежегодно. Сейчас мы вышли на уровень, что около 50 миллионов рублей РНФ и власти региона выделяют.

Андрей Блинов, заместитель генерального директора Российского научного фонда

На площадке говорили и о вкладе молодых ученых в предприятия оборонно-промышленного комплекса страны. Эксперты подчеркнули важность создания всероссийской общественной организации по данному вопросу. Они отмечают, что для привлечения умной молодёжи на заводы ОПК и исследования важна системная работа.

Нам нужна четкая система, организация, чтобы сделать так, чтобы из разрозненного кадрового актива мы формировали кадровый резерв. В Башкортостане много инновационных производств, и важна государственная поддержка, мы это на съезде обсуждали. И надеемся на усиление сотрудничества, горизонтальные связи всегда очень важны.

Виталий Борисов, председатель Союза молодых инженеров России

Высокую активность в научной жизни страны проявляют и студенты. Они объединяются в конструкторские бюро. Собирают роботов, создают приложения виртуальной реальности, игровые платформы, устройства в области микроэлектроники.

Одна из главных целей Всероссийского съезда молодых ученых заключается в том, чтобы представители бизнеса и научного сообщества могли научиться слышать друг друга. Понимать запросы работников предприятий по созданию того или иного продукта, учитывать мнения исследователей. Устойчивость экономики и её рост во многом зависит от внедрения передовых технологий в производство.

Волна
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