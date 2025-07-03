В Уфе подвели итого второго дня Всероссийского съезда молодых ученых

Сосредоточиться на производстве того, что именно необходимо, а не привозить из-за рубежа. Что я уже вижу — это заинтересованность региона, заинтересованность исследователей, заинтересованность научных организаций. Вот мы уже здесь общались, устанавливались контакты.

Мария Зверева, заместитель декана химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор химических наук