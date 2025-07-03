В Уфе подвели итого второго дня Всероссийского съезда молодых ученых

Всероссийский съезд советов молодых учёных в Уфе продолжает свою работу. Участники события обсудили вопросы предоставления грантов исследователям. Представители Российского научного фонда и республиканские власти выделяют около 50 миллионов рублей ученым из Башкортостана. Говорили на площадке и о роли специалистов в сфере оборонно-промышленного комплекса.
А конкретно определять на этом спектрометре российского производства массу органических веществ и распознавать бактерии. Причем за 20 минут. Именно на таком аппарате работает ученый из Петербурга Антон Нижников. Премию Президента России он получил за то, что вместе с коллегами обнаружил у растений особые белки — амилоиды. Они устойчивы к засухе и холоду, однако вызывают болезнь Альцгеймера или Паркинсона. Открытие микробиологов позволит в будущем выращивать сельскохозяйственные культуры с отсутствием аллергенов, полностью исключив амилоидные белки.
Ученые уверены, лишь объединившись с коллегами из других научных сфер, можно добиться желаемого результата. К примеру, российские химики говорят о нехватке приборов и расходных материалов для опытов. Исследователи надеются на отечественных производителей.
Так, Людмила Головина из Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства наладила контакты с компаниями, изучила оборудование, которое в будущем пригодится для исследований. У женщины есть свои предложения.
Молодым специалистам рассказали и о возможности получения грантов Российского научного фонда, который ежегодно финансирует порядка 10 тысяч проектов. Суммы варьируются до полутора миллионов на одного разработчика и от четырех до семи миллионов рублей на группу исследователей.
На площадке говорили и о вкладе молодых ученых в предприятия оборонно-промышленного комплекса страны. Эксперты подчеркнули важность создания всероссийской общественной организации по данному вопросу. Они отмечают, что для привлечения умной молодёжи на заводы ОПК и исследования важна системная работа.
Высокую активность в научной жизни страны проявляют и студенты. Они объединяются в конструкторские бюро. Собирают роботов, создают приложения виртуальной реальности, игровые платформы, устройства в области микроэлектроники.
Одна из главных целей Всероссийского съезда молодых ученых заключается в том, чтобы представители бизнеса и научного сообщества могли научиться слышать друг друга. Понимать запросы работников предприятий по созданию того или иного продукта, учитывать мнения исследователей. Устойчивость экономики и её рост во многом зависит от внедрения передовых технологий в производство.