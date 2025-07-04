В Башкирии почти 92% записей к врачу жители совершают дистанционно

Таким образом, республика опережает план по цифровизации здравоохранения. Регион участвует в пилотном проекте «Повышение результативности первичной медико-санитарной помощи». Это позволяет улучшить показатели ее доступности. К примеру, в 50-й поликлинике Уфы уже нет длинных очередей к врачам.

Куда идти, пациент узнаёт сразу на пороге поликлиники. Регистратор в зале ориентирует уфимцев, в какой кабинет обращаться. Поэтому идти в регистратуру не нужно. К слову, того, кому нужна срочная помощь, но он не записан к врачу, провожают сразу в кабинет неотложной помощи. Поэтому нет очереди к участковым терапевтам, а значит, и больше времени на работу с плановыми пациентами.

В кабинете «неотложки» также работает диспетчер, который ответственен за вызовы на дом. Информацию о звонках он сразу передает выездной бригаде, которая в течение двух часов должна прибыть к пациенту. 50-я поликлиника является куратором этого направления в регионе.

А что касается терапевтов, то им в работе помогает программа на основе искусственного интеллекта. К примеру, она способна выявить риски сердечно-сосудистых катастроф и посоветовать лечение, проанализировав электронную медкарту.

50-я поликлиника и ее филиалы обслуживают 117 тыс. уфимцев. Единый контакт-центр дает справочную информацию, разгружая регистратуру. А те, кому нужно пройти диспансеризацию, могут это сделать в режиме единого окна. Работает и школа здоровья, где для пациентов проводят просветительские занятия по самым разным темам. Отдельное внимание — тем, кто имеет хронические заболевания.

То есть задача поставлена так, чтобы никто не был упущен из виду. В республике уделяется пристальное внимание первичному звену здравоохранения. На пресс-конференции руководство регионального Минздрава сообщило, что в этом году в Уфе после капитального ремонта сдадут поликлинику 8-й больницы и 48-ю поликлинику.