Делегация Башкортостана приняла участие в Расулевских чтениях в городе Троицкий Челябинской области. Приехали учёные, философы, активисты национально-культурных центров из регионов России и 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках международной конференции «Расулевские чтения» руководству Челябинской области был передан уникальный исторический документ из Башкортостана — о награждении Гайсы Расулева, полкового имама, Орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами за участие в Русско-Японской войне. Отечества. Делегация Башкортостана приняла участие в Расулевских чтениях.