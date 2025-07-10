Жители Уфы борются с управляющей компанией

Потопы, крысы, непонятные квитанции. В Уфе жители жилого комплекса «Ботанический сад» не могут найти компромисс со своей управляющей компанией. По их словам, контора не только не решает проблемы, но и не даёт дому сменить УК.

Дом сдан всего полтора года назад, но жильцы уже устали от бесконечных потопов, сырости и грязи. Управляющая компания обещает исправить, однако воз и ныне там.

Потопы случаются едва ли не каждую неделю. Вода течёт по коммуникационным шахтам, скапливается в подвале и даже заливает парковку. Управляющая компания не реагирует, говорят жильцы.

Свою машину тоже испортил. Припарковал свою машину — и сверху капает что-то непонятное. Машину пришлось отполировать. Булат Аллаяров, житель ЖК «Ботанический сад»

К управляющей компании у жителей накопилось много вопросов. Один из самых острых — непрозрачные тарифы. Сначала в квитанциях за обслуживание появился заниженный платёж, потом — перерасчёт. Суммы выросли, а объяснений никаких.

Нам в квитанциях уже пришли новые суммы — на 23 рубля. Мы обрадовались, не знали тогда, что это всё незаконно. Через полгода выставили обновлённый тариф. Он составил 33 рубля, как и предыдущий. Сослались, что якобы из-за технической ошибки нам выставляли 23 рубля. Артём Новиков, председатель совета многоквартирного жилого дома

Проблемы с платёжными документами. Иногда они не проходят. Иногда меняются тарифы. Юрий Абдуллин, житель ЖК «Ботанический сад»

Когда жители решили действовать — провели голосование для выбора новой управляющей компании, — нынешняя подала в суд. С тех пор ситуация ухудшилась ещё больше.

Крысы, мусор. Особенно последние месяцы, когда мы хотим сменить УК. То ли они обиделись, то ли что — вообще никакую работу не выполняют. Венера Азнагулова, жительница ЖК «Ботанический сад»

Аварийные ситуации в доме возникают регулярно, и жильцам приходится самостоятельно их решать, жалуются люди. Говорят, своевременной реакции от обслуживающей компании нет.

На 16 этаже — там самый большой был пролив воды. Мы, как неравнодушные жители... Это было ночью вообще. Я сам лично спускался тоже с вёдрами. Меняли вёдра, выливали воду. Александр Диденко, житель ЖК «Ботанический сад»