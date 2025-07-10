Жители Уфы борются с управляющей компанией

Потопы, крысы, непонятные квитанции. В Уфе жители жилого комплекса «Ботанический сад» не могут найти компромисс со своей управляющей компанией. По их словам, контора не только не решает проблемы, но и не даёт дому сменить УК.
Дом сдан всего полтора года назад, но жильцы уже устали от бесконечных потопов, сырости и грязи. Управляющая компания обещает исправить, однако воз и ныне там.
Потопы случаются едва ли не каждую неделю. Вода течёт по коммуникационным шахтам, скапливается в подвале и даже заливает парковку. Управляющая компания не реагирует, говорят жильцы.
К управляющей компании у жителей накопилось много вопросов. Один из самых острых — непрозрачные тарифы. Сначала в квитанциях за обслуживание появился заниженный платёж, потом — перерасчёт. Суммы выросли, а объяснений никаких.
Когда жители решили действовать — провели голосование для выбора новой управляющей компании, — нынешняя подала в суд. С тех пор ситуация ухудшилась ещё больше.
Аварийные ситуации в доме возникают регулярно, и жильцам приходится самостоятельно их решать, жалуются люди. Говорят, своевременной реакции от обслуживающей компании нет.
В свою очередь, директор управляющей компании от комментариев на камеру отказывается. И на звонки уже не отвечает. Жильцы надеются завершить процедуру смены обслуживающей стороны и рассчитывают, что это позволит навести порядок в доме и решить накопившиеся коммунальные проблемы.