В Башкирии трудоустроят тысячи студентов и школьников

В Башкортостане этим летом трудоустроят более 7 тыс. студентов и школьников. Они — участники трудовых отрядов. В республике по поручению главы республики создан координационный совет по развитию студенческих отрядов. Молодым людям доступны вакансии, которые не требуют предварительной профессиональной подготовки, — доставщиков, работников общепита, разнорабочих, специалистов колл-центров и многих других.

Для Льва это первое настоящее собеседование при устройстве на работу. Униформу заведения он только планирует примерить, а пока гордо носит куртку трудотряда. Летом хочется и подзаработать, и успеть отдохнуть, так что перед тем, как согласиться, самый важный вопрос: «Хотел бы уточнить по поводу графика, как я буду работать?».

Сферу общепита школьники и студенты выбирают чаще всего. В первую очередь, из-за удобного плавающего графика. В месяц в ресторане фастфуда можно заработать около 50 тысяч рублей, в зависимости от часов работы.

Кто-то копит на мечту, другие хотят помочь родителям или просто иметь собственные деньги. Но к концу лета Лев карьеру приостановит. Впереди — выпускной класс. И у Эльнары на горизонте тоже уже маячат экзамены. Именно поэтому девушка решила этим летом потрудиться.