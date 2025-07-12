В Уфе отпраздновали день рождения музыкального клуба «Взгляд Сверху»

Уфимский парк имени Якутова встретил гостей концертом под открытым небом — так музыкальный клуб «Взгляд Сверху» отметил свой шестой день рождения. На сцену вышли музыканты, которых горожане не раз могли слышать в сквериках и парках. В программе были каверы на известные хиты, авторские композиции, не обошлось и без розыгрыша подарков.

Фестиваль в честь шестилетия клуба прошёл в парке имени Якутова. На сцену вышли как постоянные участники, так и новые коллективы — преимущественно молодёжь. Их поддерживают творческие кураторы и партнёры, среди которых представители общественности, бизнеса и власти.

За шесть лет существования музыкальный клуб «Взгляд Сверху» стал важной частью уфимской городской среды. Его участники — обычные уличные музыканты, которые выступают в парках и скверах. В команде ценится не столько диплом музучилища или абсолютный слух, сколько любовь к музыке и желание творить.

Среди участников клуба не только взрослые музыканты, но и совсем юные. Настя и Кристина вот уже 5 лет играют вместе. С самого детства их тянуло к сцене. Начиналось всё с обычного музыкального кружка, а теперь — постоянные репетиции, концерты и улицы города в качестве сцены.