В Уфе состоялся благотворительный забег «Наши дети»

Чужих детей не бывает. Врачи и персонал Республиканской детской клинической больницы организовали для всех желающих благотворительный забег «Наши дети». Внеся определенную сумму, участники мероприятия могли выбрать удобную для них дистанцию и пробежаться по Уфимскому ожерелью.

Все собранные средства направили на оплату работы профессиональных нянь, чтобы дети в больнице не оставались одни. Также были приобретены средства гигиены и детское питание. Программа реализуется только за счет финансовой поддержки благотворителей.