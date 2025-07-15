Жительница Башкирии в 70 лет открыла цветочный бизнес

Жительница села Таптыково Уфимского района, выйдя на пенсию, открыла свое дело. Рима Мусина в 70 лет начала выращивать цветы в больших объемах. За ее растениями приезжают из соседних муниципалитетов.
Без хорошего настроения к своим подопечным Рима Мусина не заходит. Говорит, иначе они просто вянут. Цветы женщина любила всегда. Всерьез решила заняться ими в 70 лет. Купила герань, сначала один сорт, за ним другие. Заказывала разные виды во всех уголках страны. Так и началась новая цветочная страница в жизни.
К делу Рима Мусина подошла серьезно. Год онлайн обучалась тому, как правильно ухаживать за цветами. Параллельно пополнялась коллекция. Появилась теплица для создания особых условий, зиму растения в ней пережили хорошо.
Внимания капризные красавицы требуют много. Полив, черенкование, лечение болезней – и так каждый день. Цветы в этом дворе заняли каждый клочок земли. Поселились не только в теплице, но и на веранде дома.
Начать свое дело никогда не поздно, считает цветовод. Работой свой труд женщина не считает, скорее это любимое занятие. Приятным бонусом стало то, что цветочная феерия начала приносить доход – окрепшие растения скупают по всей республике.