Кадастровую стоимость недвижимости теперь можно узнать на портале НСПД

Сведения о кадастровой стоимости недвижимости теперь можно найти на портале Национальной системы пространственных данных. Раньше эта информация размещалась на сайте Росреестра. НСПД упрощает доступ к важной информации. Это не только удобство, но и повышение прозрачности процессов кадастровой оценки. Все сведения — от отчетов оценщиков до решений комиссий — собраны в одном месте.