Кадастровую стоимость недвижимости теперь можно узнать на портале НСПД

Сведения о кадастровой стоимости недвижимости теперь можно найти на портале Национальной системы пространственных данных. Раньше эта информация размещалась на сайте Росреестра. НСПД упрощает доступ к важной информации. Это не только удобство, но и повышение прозрачности процессов кадастровой оценки. Все сведения — от отчетов оценщиков до решений комиссий — собраны в одном месте.
Чтобы уточнить кадастровую стоимость интересуемого объекта недвижимости, необходимо зайти на портал НСПД во вкладку «Фонд данных государственной кадастровой оценки», ввести кадастровый номер объекта или адрес в окно поиска и нажать кнопку «Найти».
После этого в базе данных будет найден нужный объект. Далее следует нажать на кнопку «Получить подробную информацию», после чего будет предоставлена справочная информация, включая кадастровую стоимость и даты её определения.