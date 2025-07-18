В Башкирии прошла выставка «Танып-Су. Река памяти»

В Бураевском районе прошла выставка «Танып-Су. Река памяти». Всероссийский этно-арт симпозиум провели в пятый раз, он был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и объявленному в Башкортостане году поддержки участников и членов их семей в ходе специальной военной операции.

В симпозиуме приняли участие более 20 художников из регионов России и ближнего зарубежья. В ходе творческого процесса в своих новых картинах они воплотили образ защитников Отечества. Также были проведены мастер-классы.