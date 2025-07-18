В Уфе открыли мемориальную доску ученому Борису Миркину

В память об основателе Уфимской геоботанической школы. В башкирской столице открыли мемориальную доску ученому Борису Миркину. Доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки страны — перечислять регалии можно долго.

Он внес огромный вклад не только в теорию классификации растительности и в мировую синтаксономию, но и в разработку количественных методов в геоботанике. В начале 2000-х годов Борис Михайлович основное время уделял изучению и сохранению биоразнообразия.