В Уфе открыли мемориальную доску ученому Борису Миркину

В память об основателе Уфимской геоботанической школы. В башкирской столице открыли мемориальную доску ученому Борису Миркину. Доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки страны — перечислять регалии можно долго.

Он внес огромный вклад не только в теорию классификации растительности и в мировую синтаксономию, но и в разработку количественных методов в геоботанике. В начале 2000-х годов Борис Михайлович основное время уделял изучению и сохранению биоразнообразия.

Почтить память выдающегося ученого пришли его коллеги из Уфимского федерального исследовательского центра, где он работал. Мемориальную доску установили по адресу Коммунистическая, 75.

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