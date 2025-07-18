Сотрудники ОДК-УМПО получили ключи от арендных квартир в Уфе

Сотрудникам ОДК-УМПО сегодня вручили ключи от арендных квартир. В столице республики прошел второй день мероприятий, посвященных вековому юбилею завода. В церемониях приняли участие генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, Глава Башкортостана Радий Хабиров. Также сегодня на УМПО открылся центр компетенции алюминиевого литья.

Квартира не только новая, она еще с ремонтом и даже с мебелью. На стенах телевизор, гарнитур на кухне. Супруг Татьяны Кундузбаевой работает на моторостроительном предприятии. У пары трое детей и кошка, а теперь еще и квадратные метры под стать их большой семье.

Арендное жилье, ключи от которого получили первые новоселы, — прежде всего для иногородних работников УМПО, у которых нет квартиры в Уфе. Расходы по возведению многоэтажки взял на себя инвестор «ДОМ.РФ». Завод оформил ее в аренду. В двухподъездном доме 400 квартир. Во дворе есть детская и спортивная площадки. Семейным сотрудникам квартиры будут отдавать целиком. Договор с работником будет заключаться на 11 месяцев, далее он будет пролонгирован. Квартирантам нужно лишь оплачивать коммунальные услуги.

Это первый арендный дом в Башкортостане. В нём будут жить настоящие труженики. Благодарю Госкорпорацию «Ростех» за такую заботу о работниках. В свою очередь и республика всегда готова поддерживать предприятие, в том числе и в подобных социальных проектах. Желаю жителям этого замечательного дома мира и процветания в семьях, побольше детей и успехов в труде. Мы вместе с администрацией Уфы будем и дальше развивать этот микрорайон города, создавать комфортные условия для жизни людей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Кадровому вопросу на предприятии уделяют большое внимание. 4 года назад был открыт производственно-учебный центр. Ученики получают новую профессию или проходят переподготовку. Завод получает мультиквалифицированного сотрудника, владеющего несколькими специальностями.

Также в центре обучаются студенты. 70% их учебного времени занимает работа на производстве, остальное — теория в колледже. Таким образом, обучающиеся сразу вовлечены в процессы завода. Корпоративная стипендия учеников, осваивающих новую профессию впервые, — 48 тысяч рублей, от 800 рублей до 10 000 — для студентов колледжей.

А это запуск нового юбилейного производства. Центр компетенции алюминиевого литья — уникальный инвестпроект. Он направлен на технологическую независимость страны. Уникальная технология литья под низким давлением уменьшает вес деталей, при этом повышая качество. Продукция центра будет применяться в новейших авиационных двигателях.