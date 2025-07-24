В Башкирии реализуют программу льготного лизинга для обновления мусорной техники

Чтобы на улицах было чище. Ключи от двух новых мусоровозов получили Чишминские коммунальщики. Спецтехника была приобретена по программе льготного лизинга, разработанного Российским экологическим оператором и Минприроды России. Она позволяет купить коммунальным службам мусоровозы по льготной ставке.

Для субсидирования лизинга в текущем году выделено 420 млн рублей. Всего в транспортировке твердых коммунальных отходов в хозяйстве «Уют» задействованы 7 мусоровозов и 2 ломовоза. Компания является одной из показательных служб в республике по качеству оказываемых услуг.

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