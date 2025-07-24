Житель Башкирии отправился в зону СВО водителем

Участник специальной военной операции из Белокатайского района, водитель с позывным «Ник» — Вадим Иванович Никулин, недавно побывал в краткосрочном отпуске.

В гражданской жизни он проходил службу в армии водителем в войсках военно-воздушных сил в Саратовской области. Кроме того, работал водителем в колхозе «Урал», в Белокатайском автотранспортном предприятии и был геофизиком на Севере.

«Ник» с детства гордился боевым прошлым своей семьи. Его дед — Кузьма Никулин, ветеран Великой Отечественной войны на собственном примере показал, что значит защищать Родину. Именно эти семейные ценности повлияли на решение Вадима: в октябре 2023 года, он, понимая масштаб предстоящих задач, добровольно отправился на фронт, чтобы внести свой вклад в общее дело.

После этого началась неделя боевой подготовки на полигоне в Луганской области. Военное командование высоко оценило навыки и многолетний опыт Вадима, поэтому «Ник» был назначен старшим водителем, ответственным за транспортировку личного состава.

Военнослужащие вели тяжелые бои в районе Кременной в Луганском направлении, а затем их перебросили в Авдеевку Донецкой области. Обладая железной волей, рядовой «Ник» управляет «Уралом» в штурмовой бригаде военного разведывательного батальона, обеспечивая передовые позиции продовольствием.

Его маршруты пролегают по опасным участкам, но опыт и выдержка помогают выполнять задания в любых условиях.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).