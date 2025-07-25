В Уфе прошла встреча Бабакова и Толкачева по вопросам сотрудничества и поддержки участников СВО

Сегодня в рамках визита в Уфу заместитель председателя Госдумы России Александр Бабаков провел рабочую встречу с руководителем Госсобрания республики Константином Толкачёвым. Они обсудили вопросы совместного взаимодействия нижней палаты федерального собрания с региональным парламентом. Бабаков рассказал об инициативах депутатов в области строительства, транспорта и энергетики.

Особое внимание уделили ситуации с обеспечением жильем граждан страны. Толкачёв в беседе отметил, что парламентарии Башкортостана уделяют большое внимание поддержке участников СВО и членов их семей. Только в прошлом году депутаты собрали более 150 миллионов рублей для военнослужащих из нашей республики. Они отправили на передовую машины, оборудование, вещи и всё самое необходимое. Участники встречи договорились о дальнейшем сотрудничестве и обмене опытом в законотворчестве.