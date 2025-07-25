В Уфе заключили договор о регулярной поддержке участников СВО в вопросах трудоустройства

В Уфе подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией ветеранов СВО и Республиканским центром занятости населения. Теперь работу для бойцов и их семей будут искать вместе, быстрее и эффективнее. В центре Ассоциации на улице Мира встретились представители обеих сторон.

Соглашение предполагает не просто обмен бумагами, а полноценную совместную работу: от консультаций и ярмарок вакансий до переобучения и индивидуального подбора профессий.