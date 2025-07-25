В Уфе заключили договор о регулярной поддержке участников СВО в вопросах трудоустройства

В Уфе подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией ветеранов СВО и Республиканским центром занятости населения. Теперь работу для бойцов и их семей будут искать вместе, быстрее и эффективнее. В центре Ассоциации на улице Мира встретились представители обеих сторон.
Соглашение предполагает не просто обмен бумагами, а полноценную совместную работу: от консультаций и ярмарок вакансий до переобучения и индивидуального подбора профессий.
В числе направлений: организация тренингов профессиональной ориентации и вовлечение в государственные программы. Каждое обращение ветерана планируют рассматривать индивидуально, с учётом его боевого опыта и состояния здоровья. Теперь такие встречи и совместные проекты будут регулярными. Соглашение заключили на неопределённый срок, и это значит, что помощь не ограничится одной акцией.