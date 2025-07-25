Модельер из Уфы выиграла премию «Бизнес-Успех»

Воплотила мечту в реальность и создала семейный бизнес. Модельер из Уфы Эльмира Имангулова два года назад открыла студию креативного пошива одежды, а уже в этом стала победителем в Национальной федеральной премии «Бизнес-Успех» в Москве. Созданные этно-коллекции уже покорили подиумы по всей стране, и сейчас команда студии «Миранг» готовится выйти на международный уровень.

В создание каждого национального костюма вклад вносят не только дизайнеры, швеи, технологи, но и сама основательница студии креативного пошива одежды Эльмира Имангулова. Своё первое платье будущий модельер сшила ещё в детском саду, помогла мама. И с тех пор влюбилась в это дело.

Два года назад семейный бизнес стартовал с гранта, который получил сын Эльмиры Имангуловой как начинающий предприниматель. Полмиллиона рублей направили на покупку швейного оборудования и найм персонала.

По стопам родителей и брата пошла и Ясмина Имангулова. В прошлом году она создала первую детскую этноколлекцию одежды. А сегодня уже проводит мастер-классы для сверстников.

Каждый костюм или повседневная одежда с национальными элементами носит философский смысл. Модельеры таким образом подчёркивают связь поколений. Оттого и две созданные коллекции назвали «Сила рода», как дань уважения своим предкам.

Теперь в планах — расширение производства. И трудностей уже не боятся. Поддержка республики поможет в любом деле, уверены модельеры. Рассчитывать на финансовую и нефинансовую помощь могут и другие предприниматели, в том числе и начинающие, желающие открыть своё дело. И для этого необязательно приезжать в Уфу.

Начав с малого, в этом году компания «Миранг» победила в номинации «Самый лучший креативный проект России» в Национальной федеральной премии «Бизнес-Успех», обойдя тысячи конкурентов со всей страны. Стилизованная коллекция башкирских этно-костюмов покорила членов жюри.