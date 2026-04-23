Имам из Башкирии стал лауреатом Всероссийской премии «Служение»

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов вручил награду лауреату III Всероссийской премии «Служение», депутату из Туймазинского района. Сертификат на 1 миллион рублей в номинации «С передовой СВО – в муниципалитет» получил имам Ринат Гарифуллин.
Священнослужитель ушел на фронт добровольцем. Демобилизовавшись по возрасту, вернулся домой и был избран депутатом сельсовета. Ринат Гарифуллин курирует поддержку родных участников спецоперации.
Сейчас в зоне СВО служит его внук. Средства сертификата имам намерен потратить на приобретение необходимого оборудования для бойцов.