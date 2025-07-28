В Уфе заместитель директора спортшколы присоединился к участникам СВО

Осознанный выбор настоящего патриота. Заместитель директора спортшколы № 10 добровольно в марте этого года принял решение присоединиться к участникам СВО. Позывной — «Башкир» — символизирует любовь к родной республике и готовность стоять за нее горой.

Он выполняет боевые задачи в составе подразделения военной разведки. Коллектив спортшколы поддерживает своего коллегу. В знак солидарности в мае прошел благотворительный фестиваль, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году поддержки участников СВО и их семей.