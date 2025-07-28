Миллиарды инвестиций и передовые технологии: успехи машиностроения в Башкирии

Почти 60 млрд рублей. Именно столько средств за восемь лет предоставил Фонд развития промышленности Башкортостана предприятиям, что позволило создать более четырёх тысяч рабочих мест. В республике активно выдают субсидии, гранты и займы компаниям, которые заняты технологическим производством. Особую роль занимают и промышленные кластеры, которых в регионе 25. К примеру, в области станкостроения. Так, в Уфе и Стерлитамаке на протяжении нескольких лет функционирует компания, которая является крупнейшим российским производителем станков для обработки деталей из металлов и сплавов.

Вместо нескольких часов — от десяти до тридцати минут. Именно столько времени у рабочего теперь уходит на электрохимическую обработку лопатки газотурбинного двигателя для самолёта. Процесс ведётся на современном станке российского производства.

Является вершиной эволюции электрохимических станков такого рода. Появился несколько месяцев назад. Уникально то, что он обеспечивает так называемую круговую обработку, то есть он не только первые лопатки обрабатывает, но и всё остальное. Максим Смирнов, заместитель директора группы компаний

Помимо электрохимических и шлифовальных, здесь в кооперации с предприятиями со всей России производят и токарно-фрезерные станки с числовым программным управлением. Продукция до введения санкций ранее была востребована и на Западе.

Представлен пример станка СТР-2030. Оснащенный системой автоматической подачи прутка. Можно обрабатывать деталь типа фланец, ниппель, гайка, то есть станок без заднего центра. По старой советской классификации «Лаботокарный» для обработки фланцевых деталей, обоймы подшипников. Суммарно более 400 станков изготовила наша компания. Алексей Долгушин, директор группы компаний

Производители внимательно следят и за качеством продукции, выпущенной не только в Уфе, но и привезенной из Стерлитамака. Применяют оптические и электронные микроскопы.

Прямо сейчас сотрудники лаборатории на координатно-измерительной машине проверяют соосность отверстий одной из деталей будущего станка. Замер ведётся как в ручном, так и в автоматическом режиме. Процесс длится от нескольких минут до нескольких часов — в зависимости от сложности детали.

Предприятие является крупнейшим российским производителем станков. Завод создавался при содействии башкирских ученых и представителей машиностроительной отрасли региона. У компании более сорока патентов. Организация входит в федеральный проект по созданию и управлению промышленным кластером. Активно пользуются и государственными мерами поддержки.

Возможность получения льготных займов, чем активно пользуемся благодаря активной помощи Министерства промышленности Башкортостана, Фонда развития промышленности, как регионального, так и федерального. То есть они обеспечиваются под ставку от одного до пяти процентов годовых. Наше предприятие получило суммарно по группе все займы чуть менее ста миллионов рублей. Алексей Долгушин, директор группы компаний

Особую роль в достижении технологического лидерства и независимости России играют вузы, а конкретно — взаимодействие учебных заведений с промышленниками. Первые наработки уже есть у резидентов Евразийского научно-образовательного центра в Уфе.

В частности, это проекты УУНИТ, связанные с развитием беспилотной летательной авиации, создания новых типов двигателей, в том числе импортозамещение западных аналогов. Также много разработок ведет Нефтяной университет в области нефтегазового дела. Замены импортных катализаторов и других компонентов нефтегазодобычи для того, чтобы обеспечить нам импортонезависимость. Наталия Латыпова, директор управляющей компании научно-образовательного центра Республики Башкортостан