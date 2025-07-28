Миллиарды инвестиций и передовые технологии: успехи машиностроения в Башкирии

Почти 60 млрд рублей. Именно столько средств за восемь лет предоставил Фонд развития промышленности Башкортостана предприятиям, что позволило создать более четырёх тысяч рабочих мест. В республике активно выдают субсидии, гранты и займы компаниям, которые заняты технологическим производством. Особую роль занимают и промышленные кластеры, которых в регионе 25. К примеру, в области станкостроения. Так, в Уфе и Стерлитамаке на протяжении нескольких лет функционирует компания, которая является крупнейшим российским производителем станков для обработки деталей из металлов и сплавов.
Вместо нескольких часов — от десяти до тридцати минут. Именно столько времени у рабочего теперь уходит на электрохимическую обработку лопатки газотурбинного двигателя для самолёта. Процесс ведётся на современном станке российского производства.
Помимо электрохимических и шлифовальных, здесь в кооперации с предприятиями со всей России производят и токарно-фрезерные станки с числовым программным управлением. Продукция до введения санкций ранее была востребована и на Западе.
Производители внимательно следят и за качеством продукции, выпущенной не только в Уфе, но и привезенной из Стерлитамака. Применяют оптические и электронные микроскопы.
Прямо сейчас сотрудники лаборатории на координатно-измерительной машине проверяют соосность отверстий одной из деталей будущего станка. Замер ведётся как в ручном, так и в автоматическом режиме. Процесс длится от нескольких минут до нескольких часов — в зависимости от сложности детали.
Предприятие является крупнейшим российским производителем станков. Завод создавался при содействии башкирских ученых и представителей машиностроительной отрасли региона. У компании более сорока патентов. Организация входит в федеральный проект по созданию и управлению промышленным кластером. Активно пользуются и государственными мерами поддержки.
Особую роль в достижении технологического лидерства и независимости России играют вузы, а конкретно — взаимодействие учебных заведений с промышленниками. Первые наработки уже есть у резидентов Евразийского научно-образовательного центра в Уфе.
Между тем станкостроители признаются, что вся их продукция, от металла до готового оборудования, хоть и выпускается на Урале, но не считается российской. Для получения статуса отечественного производителя ведется работа с региональными властями. Чтобы компания могла продавать станки уже крупным госкорпорациям.