В Уфе обсудили экологические вызовы и пути их решения

Экологические вызовы и пути их решения. Сегодня в Уфе на экспертной дискуссии поднимались вопросы о снижении загрязнения природы в результате промышленного производства. Также обсудили работу надзора в сфере добычи полезных ископаемых, обращения с отходами и контроль над загрязнением атмосферы.
В республике 17 министерств и ведомств решают эти задачи, но, как отмечают эксперты, не все справляются со своими функциями. Встреча направлена на призыв предприятий к более ответственному подходу в сборе мусора.