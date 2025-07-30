В Уфе обсудили экологические вызовы и пути их решения

Экологические вызовы и пути их решения. Сегодня в Уфе на экспертной дискуссии поднимались вопросы о снижении загрязнения природы в результате промышленного производства. Также обсудили работу надзора в сфере добычи полезных ископаемых, обращения с отходами и контроль над загрязнением атмосферы.