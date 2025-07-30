Уфимка Гульсар Байгускарова стала победительницей фестиваля «Парус» в Пятигорске

Уфимка Гальсар Байгускарова стала победительницей фестиваля-конкурса «Парус», который прошёл в Пятигорске. Мероприятие было посвящено памяти великого русского классика Михаила Лермонтова. На конкурс было заявлено более 50 работ и выступлений от участников со всей России.

И членам жюри, в состав которого вошли Сергей Безруков, Кирилл Зайцев, Евгений Южин и другие известные артисты, пришлось потрудиться, чтобы выбрать лучшего из лучших. Композиции финалистов вошли в отдельный музыкальный альбом, а 8 самых лучших песен теперь можно послушать на музыкальных платформах. Гальсар Байгускарова представила на конкурсе два произведения, которые удостоились главного и специального приза фестиваля.