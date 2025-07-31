В Башкирии подростки работают на благоустройстве территорий

Проводят лето с пользой. Подростки Хайбуллинского района решили подзаработать во время каникул. Временную занятость им предложили в администрации Акъярского сельского поселения. В основном школьники заняты на благоустройстве территорий.

Все они прошли обучение и инструктаж. Рабочий день составляет восемь часов. За это время нужно выполнить определенный объем работы. Если ребята не успевают за день, то продолжают на следующий. В этом году в сельском поселении за летний период трудоустроено более 10 подростков.