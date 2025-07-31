Следователи выясняют причину обрушения здания в Уфе

В Уфе следственный комитет проводит проверку по факту обрушения части здания, являющегося объектом культурного наследия. Напомним, накануне вечером произошло частичное обрушение стены пятиэтажного здания бывшего общежития Башкирского кооперативного техникума.
Оно не эксплуатировалось с прошлого года, было отключено от газоснабжения. Сейчас на месте ведется разбор завалов, пришлось изменить маршруты движения общественного транспорта из-за перекрытия улицы Коммунистической. Жертв и пострадавших в результате обрушения нет. На месте происшествия организован комплекс следственных действий.