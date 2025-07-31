В Уфе женщина требует вернуть деньги за невыполненные работы в квартире

Заплатила чуть больше полумиллиона рублей, а работу до конца так и не выполнили. Уфимка пытается вернуть деньги с предпринимателя, который обязался выполнить в её новой квартире ремонт. Стороны заключили договор ещё в начале апреля, и завершить работы должны были в конце мая.

Если быть точнее, 558 тысяч 100 рублей. В такую сумму оценил свои услуги индивидуальный предприниматель, который взялся за отделку её небольшой квартиры площадью 24 квадратных метра, говорит Алина Бармута. Мужчина обещал выполнить ремонт под ключ, и эти обязательства стороны закрепили договором. Документ не подразумевал авансовых платежей, только поэтапная оплата.

Позже мужчина всё же вышел на связь. Предложил расторгнуть с ним договор, говорит Алина. Но возвращать деньги за невыполненную работу подрядчик не спешил. Девушка обратилась за помощью к юристам. Ведь объект сдать под ключ предприниматель должен был еще в конце мая. А по факту часть работ оказалась некачественной, часть и вовсе не завершена.

По словам Алины, подрядчик должен ей вернуть еще 113 тысяч сто рублей. Выйти же на связь с мужчиной, чтобы элементарно спросить, когда он собирается вернуть деньги за невыполненную работу, с первого раза не удалось. Абонент предпочёл не отвечать на звонок.