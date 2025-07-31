В Уфе специалисты разбирают завалы бывшего общежития

В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Планируется проведение экспертных исследований. В ходе проверки будет установлена полнота принимаемых мер должностными лицами профильных учреждений и органов местного самоуправления по содержанию здания.

Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан по взаимодействию со СМИ