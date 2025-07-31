В Уфе специалисты разбирают завалы бывшего общежития

В историческом центре Уфы продолжается разбор завалов обрушившегося фасада общежития Башкирского кооперативного техникума. ЧП произошло накануне вечером на улице Коммунистической, на место оперативно прибыли все экстренные службы. Установлено, что здание было расселено и не эксплуатировалось с прошлого года. Поэтому жертв и пострадавших в результате обрушения удалось избежать. На время разбора завалов властям пришлось изменить маршрут движения общественного транспорта в связи с перекрытием улицы Коммунистической.
Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по факту обрушения части здания, являющегося объектом культурного наследия. На месте происшествия организован комплекс следственных действий.