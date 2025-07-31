Башкирия продолжает помогать восстановить Мариуполь

Большая строительная площадка. Сейчас в городе на берегу Азовского моря активно ведётся восстановление социальной инфраструктуры. В числе тех, кто поднимает город из руин, есть и башкирские строители. Корреспонденты БСТ проехались по улицам Мариуполя и узнали, как сейчас выглядит жемчужина Приазовья, в которой не так давно велись кровопролитные бои.

Полтора месяца без электричества, воды и тепла — такой запомнилась весна 2022 местным жителям. Чтобы приготовить еду, во дворах многоэтажек разжигали костры. Украинские националисты использовали мирное население в качестве живого щита. Военную технику прятали в жилых массивах. Битва за город продолжалась более двух месяцев. 21 апреля 2022 года российские войска выбили ВСУ из населённого пункта, заблокировав их остатки на территории комбината «Азовсталь». Боевики ВСУ же в отместку стреляли по домам, покидая город.

29-го ВСУ спустились, а уже 30-го вошли войска ДНР. На танке спустились по спуску. Нас, конечно, в подвал всех, они осматривали территорию, зачистку делали. Надежда Дурицкая, жительница Мариуполя

Российские специалисты завершили большую часть работ по восстановлению освобожденного от киевских силовиков крупнейшего города Донецкой Народной Республики. На месте разрушенных домов возводятся современные здания, обновляются дороги, разбиваются парки и скверы.

Восстановить разрушенный город непросто. Рабочие руки здесь нужны в первую очередь. Архитекторы, монтажники и каменщики из разных регионов России ежедневно работают на строительных площадках. Так, в доме по улице Котовского специалисты из Башкортостана провели капитальный ремонт. Башкирские мастера также участвуют в восстановлении еще одного близлежащего дома, но уже на соседней улице.

Крыша не течёт, фасад сделали, стяжку дома сделали, окна поменяли. Кому надо, поменяли двери. Поменяли отопление кому надо. Башкортостан отнёсся очень добросовестно. Очень. Надежда Дурицкая, жительница Мариуполя

Недавно исполнилось три года с момента освобождения Мариуполя. Восстанавливаются жилые дома, больницы, детские сады, школы, спортивные и культурные объекты. Приводят в порядок транспортную инфраструктуру. 300-тысячное население признательно всем, кто помогает заново отстраивать их родной город, город, который является символом освобождения русских земель.