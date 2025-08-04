В Башкирии открыли новый ФОК с бассейном «Zаряд»

В Благовещенске сегодня, 4 августа, состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном «Zаряд». Новый ФОК был построен благодаря финансовой поддержке компании «Башнефть» в рамках сотрудничества между Башкирией и «Роснефтью». Открытие стало значимым событием, поскольку это первый спорткомплекс в городе.
На церемонии присутствовали Глава региона Радий Хабиров и генеральный директор ПАО АНК «Башнефть» Владимир Чернов. Строительство комплекса началось в 2022 году. В новом двухэтажном здании площадью 4,5 тысячи кв.м. разместились 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками, борцовский зал, тренажерный зал и универсальное помещение для занятий спортом.
Сегодня радостный, замечательный день. Мы запускаем в работу физкультурно-оздоровительный комплекс «Заряд». Знаете, когда мы начинали о нём думать, проектировать, я всегда говорил, что Благовещенский район – большой, крепкий, почти 50 тысяч человек живёт. В городе живёт 35 тысяч человек, а у них нету своего ФОКа большого, базового. Поэтому, конечно, нужно было построить. Поэтому сегодня мне кажется, для всех благовещенцев и для нас, для республики, очень важный день и очень праздничный день. Я прежде всего хочу поблагодарить нашу родную компанию «Башнефть», потому что именно «Башнефть» подарила такой щедрый подарок городу, нашей республике. Уважаемый Владимир Николаевич, спасибо большое всей команде «Башнефти». Это не первый и, даст Бог, не последний социальный объект, который «Башнефть» строит у нас в республике. Буквально год назад мы огромный ледовый стадион в Октябрьском построили. Поэтому идём вперёд, рука об руку, как говорится. И у меня сегодня радостно на душе, когда гляжу на молодых ребят, которые занимаются спортом – тут и гимнасты, и боксёры есть, и борцы, и баскетболисты. Баскетболисты вообще, насколько я знаю, это гордость не только Благовещенска, но и в целом нашей республики. Очень здорово, что наши дети занимаются спортом. Это очень важно для нас и для их будущего, чтобы они выросли крепкими, сильными и умными, настоящими людьми. Поэтому – огромная радость. В управленческой команде Башкортостана есть такой принцип – если ты что-то сделал, переворачиваешь эту страничку и забыл, оно должно своим чередом идти. Тут же надо открывать новую страничку и мы сегодня здесь, в присутствии вас, дадим старт строительству ещё одного большого спортивного комплекса уже в городе Стерлитамак, потому что постоянно должно быть движение. И мы на это будем работать. Ещё раз всех благовещенцев, наших ребят, спортсменов - всех поздравляю с таким радостным событием.
Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан
Жителей города также поздравил генеральный директор ПАО АНК «Башнефть» Владимир Чернов.
От лица компании «Роснефть» и входящей в ее структуру компании «Башнефть» сердечно поздравляю вас с открытием в Благовещенске физкультурно-оздоровительного комплекса! Уверен, что новый комплекс станет самым популярным спортивным местом у взрослых и детей, тем более, что он способен принимать в день более 500 человек. Для жителей города и всего района существенно расширились возможности заниматься командными видами спорта, фитнесом, единоборствами, а также плаванием в просторном 25-метровом бассейне. Поэтому появление такого спорткомплекса – важный шаг в развитии здорового досуга населения и спортивного воспитания нашей молодёжи. Поддержка развития массового спорта является одним из ключевых направлений благотворительной деятельности компании. С 2017 года в рамках Соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и «Роснефтью» открыто более 30 спортивных объектов в 16 районах республики, что позволило существенно расширить возможности для занятия спортом жителями региона
Владимир Чернов, генеральный директор ПАО АНК «Башнефть»
После церемонии открытия Радий Хабиров принял участие в символическом подбрасывании мяча перед началом товарищеского матча по баскетболу между командами «Динамо Юниор» и интернациональной сборной студентов вузов республики в рамках Всероссийских соревнований по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч».
Кроме того, Радий Хабиров пообщался с пенсионерами в тренажёрном зале. Эти люди получили сертификаты на услуги физкультурно-оздоровительного комплекса за успешное выполнение норматива ГТО. В зале борьбы проходил мастер-класс по спортивной борьбе (грепплинг), который провели известный борец Джефф Монсон и участник СВО Руслан Сафин для воспитанников СДЮШОР г. Благовещенска. Олимпийский чемпион и многократный рекордсмен СССР Вениамин Таянович также провел мастер-класс для юных пловцов в плавательном бассейне.
В дальнейшем на базе нового комплекса планируется организация занятий по мини-футболу, волейболу, баскетболу, рукопашному бою, грэпплингу, панкратиону, тхэквондо и плаванию. Также предусмотрены занятия по самбо с учениками класса имени Минигали Шаймуратова гимназии №1.
Для участников спецоперации намечены реабилитационные программы, и спортивные секции для членов их семей в тренажёрном зале.