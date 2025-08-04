В Башкирии открыли новый ФОК с бассейном «Zаряд»

Сегодня радостный, замечательный день. Мы запускаем в работу физкультурно-оздоровительный комплекс «Заряд». Знаете, когда мы начинали о нём думать, проектировать, я всегда говорил, что Благовещенский район – большой, крепкий, почти 50 тысяч человек живёт. В городе живёт 35 тысяч человек, а у них нету своего ФОКа большого, базового. Поэтому, конечно, нужно было построить. Поэтому сегодня мне кажется, для всех благовещенцев и для нас, для республики, очень важный день и очень праздничный день. Я прежде всего хочу поблагодарить нашу родную компанию «Башнефть», потому что именно «Башнефть» подарила такой щедрый подарок городу, нашей республике. Уважаемый Владимир Николаевич, спасибо большое всей команде «Башнефти». Это не первый и, даст Бог, не последний социальный объект, который «Башнефть» строит у нас в республике. Буквально год назад мы огромный ледовый стадион в Октябрьском построили. Поэтому идём вперёд, рука об руку, как говорится. И у меня сегодня радостно на душе, когда гляжу на молодых ребят, которые занимаются спортом – тут и гимнасты, и боксёры есть, и борцы, и баскетболисты. Баскетболисты вообще, насколько я знаю, это гордость не только Благовещенска, но и в целом нашей республики. Очень здорово, что наши дети занимаются спортом. Это очень важно для нас и для их будущего, чтобы они выросли крепкими, сильными и умными, настоящими людьми. Поэтому – огромная радость. В управленческой команде Башкортостана есть такой принцип – если ты что-то сделал, переворачиваешь эту страничку и забыл, оно должно своим чередом идти. Тут же надо открывать новую страничку и мы сегодня здесь, в присутствии вас, дадим старт строительству ещё одного большого спортивного комплекса уже в городе Стерлитамак, потому что постоянно должно быть движение. И мы на это будем работать. Ещё раз всех благовещенцев, наших ребят, спортсменов - всех поздравляю с таким радостным событием.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан