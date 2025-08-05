В Уфе неизвестные пытаются снести гаражи членов кооператива

Сносят против воли. В Уфе члены кооператива чуть ли не грудью встали на защиту своих гаражей. Неизвестные уже пытались расчистить территорию от металлических боксов. А на днях на каждом объекте указали конкретную дату снова. При этом без каких-либо официальных уведомлений. Собственники подозревают в произошедшем предпринимателя, который застраивает окрестный участок.

Видеонаблюдение и освещение в этом месте отрезаны. Другими словами, делай, что хочешь. Чем тут же воспользовались неизвестные. По словам членов кооператива, несколько гаражей уже пытались увезти. Очевидно, освобождая земельный участок.

Кооператив существует с 90-х годов. В общей сложности здесь 70 гаражей, в числе которых как капитальные, так и металлические. В 2008 году произошла реорганизация и, как рассказывает председатель кооператива, договор аренды на землю истёк, однако все эти годы они платили взносы по старому соглашению.

В 2019 году на участок земли уже претендовал один предприниматель, однако тогда смогли отстоять свое право в суде. И вот появился очередной претендент, говорят члены кооператива. Вместо официального извещения на днях кто-то написал дату сноса прямо на боксах. Они уверены, что это связано со строительством здания у границ кооператива.

Вот те самые предприниматели, которые, по мнению членов кооператива, имеют виды на землю под гаражами. Как пояснили в администрации, гаражи действительно стоят в планах на снос. Однако конкретных сроков нет. Как и нет иных других собственников земли. Участок по-прежнему муниципальный. Чтобы власти смогли его реализовать на торгах, место необходимо освободить.