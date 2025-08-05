В Башкирии владельцы гостиниц и турбаз должны зарегистрироваться в реестре

Гостиницы, кемпинги и туристические базы перестанут существовать после 1 сентября. Такое может произойти, если владельцы мест размещения не пройдут процедуру самооценки и не внесут в Единый реестр сведения об объектах. Данная процедура федеральная и направлена на легализацию предпринимательской деятельности.
В Республике Башкортостан с начала года более 500 гостиниц вошли в реестр средств размещения и 110 отелей прошли процедуру самооценки. Владельцы, которые проигнорируют постановление, будут привлечены к административной ответственности. Они не смогут рекламировать свои услуги и принимать туристов.