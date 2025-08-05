В Башкирии владельцы гостиниц и турбаз должны зарегистрироваться в реестре

Гостиницы у нас полностью готовы к принятию своих посетителей, а большинство из тех 500, которые включились в реестр, – даже не большинство, а, думаю, все – готовятся к процедуре самооценки, активно ее проходят, поэтому к 1 сентября, я полностью уверен, что все будут готовы к приему своих клиентов.

Никита Дёмин, заведующий сектором контроля и надзора в сфере туристской индустрии Республики Башкортостан