В Башкирии владельцы гостиниц и турбаз должны зарегистрироваться в реестре

Гостиницы, кемпинги и туристические базы перестанут существовать после 1 сентября. Такое может произойти, если владельцы мест размещения не пройдут процедуру самооценки и не внесут в Единый реестр сведения об объектах. Данная процедура федеральная и направлена на легализацию предпринимательской деятельности.

В Республике Башкортостан с начала года более 500 гостиниц вошли в реестр средств размещения и 110 отелей прошли процедуру самооценки. Владельцы, которые проигнорируют постановление, будут привлечены к административной ответственности. Они не смогут рекламировать свои услуги и принимать туристов.

Гостиницы у нас полностью готовы к принятию своих посетителей, а большинство из тех 500, которые включились в реестр, – даже не большинство, а, думаю, все – готовятся к процедуре самооценки, активно ее проходят, поэтому к 1 сентября, я полностью уверен, что все будут готовы к приему своих клиентов.

Никита Дёмин, заведующий сектором контроля и надзора в сфере туристской индустрии Республики Башкортостан
Волна
Акции БСТ