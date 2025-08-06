В Уфе идет масштабное обновление фасадов мечети «Ар-Рахим»

Последняя партия оконных конструкций для Соборной мечети «Ар-Рахим» готова к отгрузке. Новые витражи для религиозного объекта изготовили на одном из уфимских предприятий. Сейчас производится их монтаж. Строительство мечети в Уфе, начатое еще в начале двухтысячных и после приостановленное, возобновили два года назад. Помимо обустройства фасадов, было принято решение заменить пришедшие в негодность витражи.
Пятиосевой обрабатывающий центр способен работать в пяти плоскостях. При этом оборудование выполняет сразу три функции: распиловку, фрезеровку и сверление. Всё это увеличивает скорость изготовления изделий из алюминиевого профиля примерно в 20 раз. На этом же станке изготавливались и комплектующие витражей для мечети «Ар-Рахим».
В производстве оконных конструкций здесь используют алюминиевый профиль «Алютех» из Беларуси, а вот стеклопакеты изготавливаются на одном из республиканских предприятий из салаватского стекла. Срок службы таких конструкций более 50 лет, заявляет производитель.
Высокое качество и долговечность были основными параметрами при выборе изготовителя. Ведь предыдущие витражи пришлось демонтировать из-за низкого качества. Высота самой большой оконной конструкции почти 10 метров, ширина чуть больше двух. К монтажу новых витражей подрядная организация приступила 10 июля.
После закрепления алюминиевых конструкций строители устанавливают примыкания, утепляют зоны стоек витражей и закрывают их специальной мембраной. После этого монтируются стеклопакеты. При благоприятных условиях труда, которые зависят прежде всего от погоды, работы по остеклению должны завершить до конца августа.
После установки всех витражей здание будет полностью закупорено, что позволит в будущем запустить тепло в помещения. А сделать это хотят уже в этом году. По крайней мере, о таких планах недавно рассказывали строители главе республики.