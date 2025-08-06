В Уфе идет масштабное обновление фасадов мечети «Ар-Рахим»

Последняя партия оконных конструкций для Соборной мечети «Ар-Рахим» готова к отгрузке. Новые витражи для религиозного объекта изготовили на одном из уфимских предприятий. Сейчас производится их монтаж. Строительство мечети в Уфе, начатое еще в начале двухтысячных и после приостановленное, возобновили два года назад. Помимо обустройства фасадов, было принято решение заменить пришедшие в негодность витражи.

Пятиосевой обрабатывающий центр способен работать в пяти плоскостях. При этом оборудование выполняет сразу три функции: распиловку, фрезеровку и сверление. Всё это увеличивает скорость изготовления изделий из алюминиевого профиля примерно в 20 раз. На этом же станке изготавливались и комплектующие витражей для мечети «Ар-Рахим».

В производстве оконных конструкций здесь используют алюминиевый профиль «Алютех» из Беларуси, а вот стеклопакеты изготавливаются на одном из республиканских предприятий из салаватского стекла. Срок службы таких конструкций более 50 лет, заявляет производитель.

Высокое качество и долговечность были основными параметрами при выборе изготовителя. Ведь предыдущие витражи пришлось демонтировать из-за низкого качества. Высота самой большой оконной конструкции почти 10 метров, ширина чуть больше двух. К монтажу новых витражей подрядная организация приступила 10 июля.

После закрепления алюминиевых конструкций строители устанавливают примыкания, утепляют зоны стоек витражей и закрывают их специальной мембраной. После этого монтируются стеклопакеты. При благоприятных условиях труда, которые зависят прежде всего от погоды, работы по остеклению должны завершить до конца августа.