В Уфе водолазы ищут утонувшую школьницу

В Уфе на реке Белой в районе Мелькомбината утонула 13-летняя школьница. Инцидент произошел накануне вечером, когда девочка купалась вместе с друзьями. По предварительной информации, она заплыла на глубину и исчезла под водой.
В настоящее время на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Отмечается, что данный участок реки не оборудован для купания.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности:
— купаться только на специально оборудованных пляжах;
— не оставлять детей без присмотра у воды;
— обращать внимание на запрещающие знаки;
— не переоценивать свои силы при купании.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: МЧС по РБ.