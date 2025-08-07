В Уфе водолазы ищут утонувшую школьницу

В Уфе на реке Белой в районе Мелькомбината утонула 13-летняя школьница. Инцидент произошел накануне вечером, когда девочка купалась вместе с друзьями. По предварительной информации, она заплыла на глубину и исчезла под водой.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Отмечается, что данный участок реки не оборудован для купания.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности:

— купаться только на специально оборудованных пляжах;

— не оставлять детей без присмотра у воды;

— обращать внимание на запрещающие знаки;

— не переоценивать свои силы при купании.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.