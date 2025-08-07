Уфимец стал жертвой разбоя при покупке BMW за 15 млн рублей

Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении разбоя с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере.
По данным следствия, в марте текущего года обвиняемый разместил фиктивное объявление о продаже BMW за 17 млн рублей, не имея возможности исполнить обязательства. В апреле на предложение откликнулись покупатели из Санкт-Петербурга, согласившиеся на цену 15 млн рублей. При личной встрече спустя месяц в Уфе обвиняемый, угрожая неработающим пневматическим пистолетом, похитил деньги и скрылся.
Мужчина признал вину и частично возместил ущерб. Материалы дела направлены в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.