Уфимцы стали жертвами мошенников при покупке билетов в интернете

Скидка – 20%, а риск – 100%. В Уфе продают фиктивные сертификаты и билеты со скидкой в театры, игровые и даже в цирк. Организаторы одного из мероприятий обнаружили группу в мессенджерах Telegram и WhatsApp, которая реализует горожанам билеты на их представления с большими скидками. Так, без денег и развлекательной программы остались уже десятки горожан, ведь купленные со скидкой билеты оказались недействительными.

Пройти мимо объявления с заманчивыми скидками, особенно в новогодний праздничный сезон, сложно. Этим и пользуются мошенники, предлагая билеты по цене ниже кассовых на 20, 30, а то и 50%. Как итог: ни денег, ни представления.

В группе реализуют билеты не только в Московский цирк Никулина, здесь и игровые комнаты, и детские магазины. Среди объявлений – билеты и на новогоднее представление Уфимского тетра кукол. Мы связались с представителями учреждения, чтобы прояснить ситуацию.

Группы распродаж, где выкладывают разные лоты, действительно могут быть легальны. Организации в рекламных целях заключают контракты с группами и через них реализуют билеты, где цену ниже кассовой устанавливает сам рекламодатель. Админы таких групп могут предоставить документы, подтверждающие подлинность билетов.

Стоит остерегаться слишком выгодных предложений и предоплат на карту, по возможности проверять продавца, смотреть отзывы и официальные сайты.