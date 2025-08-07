В Уфе начали строительство математического лицея-интерната

Это не просто школа, а вершина школьного образования. В этом лицее мы будем собирать со всей республики самых талантливых ребят. Это будет кузница научных кадров, самых талантливых выпускников. Строительство школы было бы невозможно, если бы не поддержка нашего Президента. Мы к нему обращались, и Президент дал поручение наше предложение реализовать, поэтому мы готовы строить, финансирование есть, все есть. Серьёзный, опытный подрядчик, потому что школа сама по себе конструкционно сложная. Хочу отметить, что 40% наших выпускников выбирают в качестве профильного ЕГЭ математику. Это лучший показатель в стране. Это очень важно, потому что математика – это основа основ. Строителям всего самого доброго. Ждём от них качественной работы.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан