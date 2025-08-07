В Уфе начали строительство математического лицея-интерната
Сегодня, 7 августа, Радий Хабиров принял участие в торжественной церемонии, посвященной этому событию. В лицее, который будет рассчитан на 360 учеников и 250 мест для проживания, смогут обучаться дети с 6 по 11 классы. Учебное заведение будет расположено на улице Менделеева, рядом с выставочным комплексом «Уфа Экспо».
Масштабный образовательный проект реализуется в рамках федеральной программы «Молодежь и дети».
Как сообщил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов, общая площадь нового здания составит более 22 тысяч кв.м. В шестиэтажном здании предусмотрены современные учебные классы, жилые корпуса, спортивные зоны, столовая и библиотека. Открытие лицея планируется в конце 2027 – начале 2028 годов.
Это не просто школа, а вершина школьного образования. В этом лицее мы будем собирать со всей республики самых талантливых ребят. Это будет кузница научных кадров, самых талантливых выпускников. Строительство школы было бы невозможно, если бы не поддержка нашего Президента. Мы к нему обращались, и Президент дал поручение наше предложение реализовать, поэтому мы готовы строить, финансирование есть, все есть. Серьёзный, опытный подрядчик, потому что школа сама по себе конструкционно сложная. Хочу отметить, что 40% наших выпускников выбирают в качестве профильного ЕГЭ математику. Это лучший показатель в стране. Это очень важно, потому что математика – это основа основ. Строителям всего самого доброго. Ждём от них качественной работы.
Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан
Учитель математики физико-математического лицея № 93 в Уфе и тренер сборной команды Башкирии по математике Александр Столяров выразил благодарность Главе республики за решение о строительстве нового математического лицея. Кроем того, он зачитал текст послания будущему поколению.
Выпускник 2025 года лицея из села Месягутово Дуванского района и призёр заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике Виктор Ужегов обратился к будущим ученикам нового лицея.
Лично я знаю, как важно учиться в среде, где тебя окружают единомышленник, где твои таланты не только замечают, но и активно развивают. Математика, которую мы все любим – это не только цифры и формулы, она учит мыслить нас логично и не бояться сложных задач. Надеюсь, лицей станет местом, где будут учить мыслить смело и нестандартно.
Виктор Ужегов, выпускник 2025 года лицея с. Месягутово Дуванского района
Совместно с Виктором Ужеговым, Радий Хабиров и Александр Столяров заложили капсулу с посланием для будущих поколений, которая будет вскрыта через 50 лет.
Для понимания, это три млрд рублей. Основная доля – более 2,5 млрд – это федеральный бюджет. Полмиллиарда – Республика Башкортостан. Я с этим вопросом обращался к Президенту. Президент нас поддержал, потому что в такой республике большой, где столько молодёжи, талантливых людей нам такая школа нужна. Директор школы будет назначаться Главой республики. Я сам буду возглавлять попечительский совет. Я глубоко буду этим заниматься, чтобы это было абсолютно только для талантливых ребят, весьма одарённых. По строгому конкурсу – это кузница кадров.