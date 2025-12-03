В Уфе начали использовать противогололедные материалы

В Уфе начали использование противогололедных материалов на дорогах столицы. Об этом рассказали в администрации города.
Специалисты отмечают: неустойчивый характер погоды с частыми переходами через нулевую отметку способствует образованию наледи. Для безопасности необходимо уделить внимание обработке улично-дорожной сети.
Днём 3 декабря в уборке Уфы задействованы 326 сотрудников и 186 единиц коммунальной техники. Ночью город очищали 41 дорожный рабочий и 84 единицы техники.
Фото: администрация г. Уфы.