В Уфе начали использовать противогололедные материалы

В Уфе начали использование противогололедных материалов на дорогах столицы. Об этом рассказали в администрации города.

Фото №1 - В Уфе начали использовать противогололедные материалы

Специалисты отмечают: неустойчивый характер погоды с частыми переходами через нулевую отметку способствует образованию наледи. Для безопасности необходимо уделить внимание обработке улично-дорожной сети.

Днём 3 декабря в уборке Уфы задействованы 326 сотрудников и 186 единиц коммунальной техники. Ночью город очищали 41 дорожный рабочий и 84 единицы техники.

Фото: администрация г. Уфы. 

