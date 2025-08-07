В Башкирии при растопке печи пострадала пенсионерка

В деревне Боголюбовка Чишминского района произошел несчастный случай с 73-летней местной жительницей. Как сообщили в региональном МЧС, женщина получила тяжелые ожоги при попытке растопить печь.

Медики диагностировали у пострадавшей термические ожоги головы, шеи, верхних и нижних конечностей 3-4 степени. Состояние пенсионерки оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время она находится в медицинском учреждении, где получает необходимое лечение.