В Башкирии пьяная автоледи сбила пенсионерку на тротуаре

В Ишимбае нетрезвая женщина сбила пенсионерку на тротуаре. 74-летняя местная жительница едва не погибла под колесами джипа. Очевидцы утверждают, что это не первый случай, когда по вине той же самой нарушительницы пострадал другой человек.
11 утра, выходной день, Людмила Мананкова возвращается домой из магазина, не подозревая, что через несколько секунд попадёт под колёса автомобиля. Сворачивая на перекрёстке, чёрный джип внезапно устремляется на пешеходную зону и сбивает женщину. Пострадавшая получила серьезные травмы, попала в реанимацию, врачи борются за её жизнь.
Жители города узнали правонарушительницу. В минувшем мае она напала на соседку-пенсионерку с кулаками из-за конфликта с ее матерью. Женщина угрожала пожилому человеку расправой, говорят очевидцы.
Правонарушительница не спешит связываться с близкими пострадавших. По словам родственников, они неоднократно обращались в полицию и прокуратуру, но женщина так и не была привлечена к какой-либо ответственности. Комментарий по поводу сложившейся ситуации предоставили сотрудники правоохранительных органов.
Сейчас на женщину возбудили дело об административном правонарушении, а машину поместили на штрафстоянку. Добавим, что с начала месяца инспекторы ГИБДД задержали около 100 пьяных водителей по всей республике.