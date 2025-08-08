В Башкирии пьяная автоледи сбила пенсионерку на тротуаре

В Ишимбае нетрезвая женщина сбила пенсионерку на тротуаре. 74-летняя местная жительница едва не погибла под колесами джипа. Очевидцы утверждают, что это не первый случай, когда по вине той же самой нарушительницы пострадал другой человек.

11 утра, выходной день, Людмила Мананкова возвращается домой из магазина, не подозревая, что через несколько секунд попадёт под колёса автомобиля. Сворачивая на перекрёстке, чёрный джип внезапно устремляется на пешеходную зону и сбивает женщину. Пострадавшая получила серьезные травмы, попала в реанимацию, врачи борются за её жизнь.

Пациентка поступила к нам в приемный покой 3 августа с тяжелыми травмами, была госпитализирована. Ей проводилось оперативное лечение. На данный момент она также находится у нас на госпитализации в тяжелом состоянии, но с признаками улучшения. Алмаз Галиев, заместитель главного врача Ишимбайской районной больницы

Жители города узнали правонарушительницу. В минувшем мае она напала на соседку-пенсионерку с кулаками из-за конфликта с ее матерью. Женщина угрожала пожилому человеку расправой, говорят очевидцы.

У нас есть доказательства – видео, как она оскорбляла и угрожала убить мою маму. Просто конкретно убить мою маму. Светлана Стебунова, дочь пострадавшей

Правонарушительница не спешит связываться с близкими пострадавших. По словам родственников, они неоднократно обращались в полицию и прокуратуру, но женщина так и не была привлечена к какой-либо ответственности. Комментарий по поводу сложившейся ситуации предоставили сотрудники правоохранительных органов.

По предварительным данным установлено, что водитель 1991 года рождения, управляя машиной Great Wall, на светофоре при повороте налево не справился с рулевым управлением и допустил наезд на дорожный знак с последующим наездом на пешехода, который двигался по тротуару. При проверке документов выяснилось, что водитель находился в нетрезвом состоянии. Татьяна Иванцова, инспектор по пропаганде БДД Госавтоинспекции по Ишимбайскому району