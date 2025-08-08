В Башкирии увеличилось количество абитуриентов

В 2025 году абитуриенты подали 206 584 заявления на поступление в вузы Башкирии, что на четверть больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в своих соцсетях.
Он отметил, что четыре университета Башкирии участвуют в программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Кроме того, в Уфе строится межвузовский кампус в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» — один из лучших в стране. Это делается для того, чтобы молодежь могла получать образование в родном регионе, а также привлекать талантливых студентов из других областей.
По результатам первой волны зачислений, в этом году на бюджетное обучение поступили 10,6 тысячи первокурсников из общего количества 15 523 мест.
Особое внимание уделяется участникам СВО и их семьям. В вузы поступили 69 бойцов и 545 детей военнослужащих. Большинство военнослужащих выбрали аграрный университет, тогда как дети участников спецоперации чаще поступают в Уфимский университет науки и технологий.
