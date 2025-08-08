В Башкирии подано более 206 тысяч заявлений в вузы

Более 206 тысяч заявлений подали абитуриенты на зачисление в вузы Башкортостана. Это на четверть больше, чем год назад. Об этом в своих соцсетях рассказал Глава Республики. Радий Хабиров отметил, что это результат большой системной работы, в которую руководство и коллективы вузов, управленческая команда региона, наши ведущие предприятия вкладывают много сил и энергии.
Особое внимание уделяется участникам СВО и их семьям. В вузы поступили 69 бойцов и 545 детей военнослужащих. Эксперты считают, что увеличение числа поступающих в высшие учебные заведения Башкортостана — закономерный результат, связанный с повышением качества уровня образования.
Глава Башкортостана также подчеркнул, что четыре вуза республики — участники программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». По нацпроекту «Молодёжь и дети» мы продолжаем строить один из лучших в стране кампусов. Всё это и многое другое — для того, чтобы наша молодёжь оставалась и получала образование дома, чтобы к нам приезжали учиться талантливые ребята из других регионов, написал в соцсетях Радий Хабиров.