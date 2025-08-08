В Башкирии подано более 206 тысяч заявлений в вузы

Глава Башкортостана также подчеркнул, что четыре вуза республики — участники программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». По нацпроекту «Молодёжь и дети» мы продолжаем строить один из лучших в стране кампусов. Всё это и многое другое — для того, чтобы наша молодёжь оставалась и получала образование дома, чтобы к нам приезжали учиться талантливые ребята из других регионов, написал в соцсетях Радий Хабиров.