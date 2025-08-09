В Башкирии при взрыве газовоздушной смеси пострадали 16 человек

Сегодня, 9 августа, в Стерлитамаке на одном из предприятий произошел хлопок газовоздушной смеси. Инцидент случился на улице Технической. Возгорания после хлопка не последовало.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 16 человек. 15 сотрудников были эвакуированы. Погибших нет.

Для ликвидации последствий привлечены 42 спасателя и 15 единиц техники. На место происшествия выехал врио начальника Главного управления МЧС России по Башкирии Алексей Головко.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Создан штаб для координации действий. Проводятся аварийно-восстановительные работы и мониторинг состояния окружающей среды. Ситуация находится под контролем.