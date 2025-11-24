В Уфе при ночном пожаре спасли 10 человек

В Уфе двое пенсионеров госпитализированы в тяжелом состоянии после пожара в девятиэтажном жилом доме на улице Рихарда Зорге. Возгорание произошло накануне вечером в квартире на четвертом этаже.

Огнеборцы МЧС России и муниципальной пожарной охраны Уфы с помощью специального оборудования эвакуировали из задымленных помещений 10 человек. Еще пятеро жильцов смогли самостоятельно покинуть здание до прибытия спасателей.

В результате ЧП пострадали 60-летний мужчина и 82-летняя женщина.

По предварительным данным, огнем повреждено домашнее имущество на площади 4 кв.м. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.